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John Stones è il primo rinforzo per la difesa dell'Inter in questa sessione di mercato. Il difensore inglese arriva dal Manchester City, dove in 10 anni ha vinto la bellezza di 20 trofei, tra cui una Champions League. Possiede nel suo dna la fame del campione, confermata anche dalle prime dichiarazioni rilasciate ieri ai canali ufficiali del club nerazzurro. Un fattore che aiuterà senz'altro Cristian Chivu a battere su un concetto a lui molto caro in queste settimane.

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Si legge infatti sul Corriere dello Sport di questa mattina: "Sa come si vince, ma soprattutto sa come tenere sempre alta l’asticella e combattere l’insidia dell’appagamento, ciò che il suo nuovo allenatore più teme in vista della prossima stagione. «Ho tanta voglia di vincere ancora», ha assicurato il centrale inglese. Ha con sé gli antidoti per preservare lo spogliatoio e garantire la stessa fame dello scorso anno".