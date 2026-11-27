Il linguaggio originale del tecnico nerazzurro ha spinto gli studiosi della Treccani ad analizzare la sua comunicazione
VIDEO FCIN1908 / Chivu: “Sucic bel rigorista! Oggi mi è piaciuto, soprattutto quando ha…”
LA COMUNICAZIONE DI CHIVU
Non sono mai banali le dichiarazioni di Cristian Chivu, che siano in conferenza alla vigilia di una gara, o l'intervista a un quotidiano. Un linguaggio originale quello del tecnico nerazzurro, tanto che, come riporta Repubblica, ha spinto gli studiosi della Treccani ad analizzare la comunicazione dell'allenatore dell’Inter.
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