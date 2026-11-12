Ora che la condizione di Spence è cresciuta, Cristian Chivu ha molte più alternative sulle fasce

Marco Macca
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Ora che la condizione di Spence è cresciuta, Cristian Chivu ha molte più alternative sulle fasce. Il Corriere dello Sport fa anche un'altra ipotesi:

Spence
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"L’abbondanza da quel lato farà le fortune di Cristian Chivu, a cui toccherà il compito di trovare la formula giusta per alternarli".

Diouf
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"L’allenatore nerazzurro potrà anche stupire all’occorrenza, schierandoli entrambi, in virtù non solo della duttilità di Spence, già impiegato a sinistra in nazionale, ma anche di quella che sta provando a garantire Diouf, schierato a sinistra anche lui dal suo commissario tecnico".

chivu intertv

(Fonte: Corriere dello Sport)

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