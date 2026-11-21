Spence si è già preso una maglia da titolare, mentre Stones e Jones rientrano dagli infortuni. Contro l’Atalanta saranno finalmente tutti a disposizione insieme
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L’Inter ritrova i tre inglesi. Dopo un inizio a rilento, i nerazzurri possono contare per la sfida contro l’Atalanta di domenica sera su Djed Spence, John Stones e Curtis Jones.
“Profili diversi, accomunati dalla nazionalità ma soprattutto da un quoziente di esperienza considerato fondamentale per rinforzare le ambizioni dell’Inter post-Double” sottolinea La Gazzetta dello Sport.
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