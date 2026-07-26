Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter, dopo il test in Germania con i dilettanti dell'Aasen, sarà di nuovo in campo oggi con il Karlsruhe. Due giocatori non ci saranno per problemini muscolari.

Getty Images

Queste le ultime in vista della gara di oggi, riportate da La Gazzetta dello Sport, "Il test di mercoledì scorso contro l’Aasen è stato solo un antipasto, da oggi si inizia a fare più sul serio. Alle 16.30 l’Inter scende in campo a Karlsruhe per la seconda amichevole del ritiro in Germania che si concluderà proprio oggi. L’avversario è ben diverso: si passa dai dilettanti di Donaueschingen a una squadra di seconda divisione tedesca. Cresce il livello, anche perché la prossima settimana Chivu e i suoi saranno a Hong Kong, attesi dall’amichevole con il City che anticiperà le ultime due contro Juve e Milan. Questo pomeriggio il romeno potrà contare su tutti i giocatori che ha con sé tranne Massolin e Asllani, entrambi alle prese con un risentimento muscolare che mette a rischio la loro partenza per l’Oriente. Ci potrà essere di nuovo spazio per Pavard in difesa, in mezzo la regia dovrebbe essere affidata sempre a Stankovic, mentre sulla corsia di destra si potrà apprezzare di nuovo Diouf. Davanti la garanzia resta Pio, magari supportato dal 2007 Idrissou o dal 2006 Topalovic, già visto quattro giorni fa più avanzato. Tra esperimenti e certezze, continuano le prove della nuova Inter".