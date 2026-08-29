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Chivu lo aspetta a braccia aperte, consapevole di quanto sia importante per le fortune dell'Inter. Ma Marcus Thuram, a sua volta, sa benissimo che quest'anno il suo status di titolare inamovibile si è perso. La concorrenza è aumentata, visto che Esposito e Bonny scalpitano, e dunque ci sarà da sgomitare. Scrive Il Giorno:

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"Oggi Thuram sa di non essere più nella posizione delle prime due stagioni nerazzurre, quando lui e Lautaro Martinez erano i titolari designati. L’argentino lo è ancora, per il francese conservare lo status potrebbe essere più complicato, come già è stato in determinate settimane nello scorso campionato. Bonny, ma soprattutto Esposito, hanno qualità per prendersi il posto. L’azzurro è in crescita, dopo un pre-campionato con pochi squilli ha esordito in A facendo a fette la difesa del Monza e anche a Cagliari ha una maglia assicurata, al fianco di Lautaro".

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"Più avanti nel tempo, avere tutti a un buon livello di forma sarà cruciale per affrontare il calendario fitto. La Champions League è alle porte (si comincia l’8-9-10 settembre) e toglierà energie. In casa nerazzurra si vuole evitare di uscire presto come accaduto qualche mese fa ai playoff col Bodo/Glimt e il primo passo per evitare l’addio anticipato al torneo è centrare gli ottavi direttamente. Impresa fattibile, guardando alle squadre che l’urna ha consegnato alla squadra di Chivu".

(Fonte: Il Giorno)