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Poche partite per incidere. È bastato poco a Marcus Thuram per ribadire la propria importanza nell’Inter di Cristian Chivu. Nonostante un condizione fisica non ancora ottimale, il francese ha messo la firma sull’inizio di stagione della squadra di Chivu in maniera evidente.

“Per le caratteristiche, che servono tremendamente soprattutto in alcuni momenti delle gare, ma più in generale per i picchi di rendimento che spostano inevitabilmente l’inerzia delle stesse, il francese è un fattore non trascurabile nell’economia del gioco nerazzurro” scrive il Corriere dello Sport

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Alternative e titolare

“Nell’arco della stagione ci sarà spazio, e anche tanto, per il giovane Pio Esposito, che porta centimetri in più e un riferimento maggiore per i compagni negli ultimi metri, e per Bonny, abile a incrementare il peso offensivo della squadra. Il titolare al fianco di Lautaro Martinez, però, è e continuerà a essere il numero 9 nerazzurro”.

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Thuram contro la Roma

All’Olimpico, contro la Roma di Gasperini, è stato Thuram a prendersi la scena con una doppietta fondamentale nella rimonta, ma Thuram ha “messo in moto l’Inter e dato costante filo da torcere alla difesa giallorossa”.

Il francese ha sfiorato il gol:

“L’assist per il primo gol nerazzurro è soltanto una delle giocate che hanno impreziosito la sua prestazione. Nel finale, prima di lasciare il campo, ha anche sfiorato una rete clamorosa: l’idea di colpire in controtempo Svilar con un tocco da biliardo dalla media distanza certifica che i campioni sono tali prima per la brillantezza del loro pensiero che per la tecnica di cui dispongono. Solo pochi centimetri gli hanno negato poi l’ingresso nel tabellino della partita con un gol che sarebbe entrato di diritto già tra i candidati al più bello della stagione”.

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Mancata convocazione con la Francia

La mancata convocazione con la Francia da parte del nuovo ct Zidane stile con il grande rendimento di Marcus Thuram.

Ma “non tutti i mali vengono però per nuocere”, come evidenzia il Corriere dello Sport.

“Avrà modo in ogni caso di lavorare ad Appiano Gentile per recuperare il cento per cento della forma. Gli servirà più avanti per essere ancora più incisivo con l’Inter, ma anche per cercare con maggiore forza uno spazio nella sua Francia”.

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Voglia di rivalsa

Il quotidiano aggiunge:

“Gli 8 gol e i 6 assist collezionati nelle ultime 13 gare in nerazzurro rappresentano un'ottima base di partenza, da consolidare subito dopo la sosta. Anche magari attraverso una presenza più concreta anche nelle notti europee, dove le sue caratteristiche diventano ancora più importanti per Chivu. Probabilmente è in quelle gare che anche Zidane si aspetta da Thuram un exploit maggiore, prima di riportarlo in nazionale. La voglia di rivalsa sarà sicuramente benzina nel motore del 9 nerazzurro: servirà per tenerlo sul pezzo nelle prossime settimane e per cercare anche una maggiore continuità di rendimento all’interno delle partite in cui talvolta si limita ad accendersi a intermittenza”.

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Il rinnovo

“Dovesse garantire un apporto costante sarebbe più facile anche far decollare i dialoghi per il rinnovo del contratto che presto avanzeranno tra le priorità nell’agenda di Dario Baccin” conclude il Corriere dello Sport.