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Nelle ultime tre partite, Cristian Chivu ha ruotato molti giocatori. Anche ieri, contro il Genoa, l'allenatore dell'Inter ha cambiato cinque uomini rispetto alla partita contro lo Stoccarda. Segno, come scrive Tuttosport, che i dirigenti nerazzurri gli hanno consegnato una rosa competitiva per tutte le competizioni:ç

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"Provedel era uno dei cinque giocatori cambiati dall’allenatore rispetto allo Stoccarda, addirittura sette da Bergamo, il che dimostra come a Chivu sia stata consegnata da Marotta, Ausilio e Baccin una rosa in grado di arrivare in fondo in ogni competizione, compresa la Coppa Italia che vedrà l’Inter di nuovo in campo martedì sempre a San Siro e sempre contro il Genoa".

(Fonte: Tuttosport)