A caccia della Lazio. L’Inter di Cristian Chivu è di scena questa sera a San Siro contro l’Udinese e vuole conquistare il primo posto, sorpassando la Lazio. Con i nerazzurri anche Como e Roma, impegnate alle 18:30 e pronte ad azzannare il trono della Serie A.

“Un trono per quattro - scrive La Repubblica -. Como, Roma e Inter, a caccia della Lazio capolista. Chivu e Gasperini con una vittoria, rispettivamente contro Udinese e Torino, guarderebbero tutti dall'alto (e sabato si sfidano), Fabregas con il Parma vuole alimentare l'entusiasmo del lago dopo la festa con vista Europa”.

Riecco l'Udinese

Nel cammino dell’Inter c’è di nuovo l’Udinese, un anno dopo il KO:

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“Giusto un anno fa l'Inter si schiantò sull'Udinese. Dodici mesi dopo, il «cantiere aperto» si è trasformato nella squadra campione d'Italia”.

Il KO di Madrid

Nella conferenza stampa della vigilia, Chivu ha parlato anche della sconfitta di Madrid contro il Real:

“È vero, a Madrid l'Inter è inciampata ma la prestazione c'è stata: «Abbiamo perso un'opportunità contro il Real, i giocatori lo sanno», ha ammesso il tecnico interista, poco felice di aver dovuto giocare al Bernabeu a soli due giorni dall'incrocio con il Napoli. Una partita usurante”.

La probabile formazione

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Il quotidiano rivela le possibile scelte del tecnico dell’Inter:

“Così stasera con l'Udinese giocherà una formazione vicina a quella ideale: spazio dietro a Stones (esordio dal 1') con Akanji, in porta ci sarà Martinez nonostante l'errore di Madrid, davanti Thuram per mettere minuti nelle gambe”.

La Roma verso l'Inter

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Alle 18:30, come dicevamo, la Roma è di scena a Torino, match che precede lo scontro diretto con l’Inter:

“La sensazione è che il tecnico giallorosso voglia provarle tutte per restare attaccato al treno che corre lì davanti, in vista dello scontro diretto con l'Inter di sabato” conclude La Repubblica.