Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Mercoledì 25 novembre, l'Inter ospita a San Siro lo Stoccarda per provare a vincere e continuare a marciare nella speranza di agguantare un posto fra le prime otto nella League Phase di Champions League.

Getty Images

"La vittoria in Olanda sul Feyenoord ha sistemato un bel po’ di cose in casa Inter, però, per alimentare il sogno di un arrivo nelle prime otto e sostenere un più realistico pass per gli spareggi, Cristian Chivu deve battere lo Stoccarda, perché poi avrà due tapponi, Borussia Dortmund e Liverpool. Il piano è semplice: tre punti contro lo Stoccarda mercoledì e tre a Bratislava contro lo Slovan il 27 gennaio per garantirsi i 12 punti necessari per i playoff, e vada come vada contro il Borussia e il Liverpool. Lo Stoccarda non è un ostacolo insormontabile, in Bundesliga galleggia all’ottavo posto. In Champions però è 14°, un gradino sopra l’Inter, 7 punti contro 6, e non verrà a San Siro in gita scolastica".

Getty Images

"È una squadra molesta in senso buono, pressa e fa girare il pallone con scaltrezza. Angelo Stiller, formatosi nel Bayern, funge da piede perno, dirige il gioco. Sia il Milan sia l’Inter hanno chiesto informazioni sul suo conto. Stiller però si è fatto male a fine ottobre, un infortunio muscolare da cui è quasi guarito, ma quel “quasi” pesa. «Servirà un recupero al fotofinish», ha detto l’allenatore Sebastian Hoeness, nipote di Uli Hoeness, grande attaccante del Bayern anni Settanta e poi presidente del club. In avanti attenzione al curdo-tedesco Deniz Undav, un predatore in evidenza nella Germania al Mondiale con tre gol, uno a Curaçao e due alla Costa d’Avorio. Molto dipenderà dalla presenza o meno di Stiller".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)