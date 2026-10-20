L'Inter è ora costretta a vincere contro lo Shakhtar domani sera. Serve dare una svolta al cammino europeo dei nerazzurri.

Andrea Della Sala
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Dopo aver raccolto zero punti nelle prime due gare di Champions League, l'Inter è ora costretta a vincere contro lo Shakhtar domani sera. Serve dare una svolta al cammino europeo dei nerazzurri.

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Come si legge su La Gazzetta dello Sport, "L'Inter non ha scelta, vincere e basta. Si diceva la stessa cosa una settimana fa, prima del Bruges, e sappiamo come è finita. Domani l’obbligo si ripresenterà tale e quale. Una non vittoria complicherebbe tutto, anche l’ingresso agli spareggi. Un’eliminazione alla prima fase sarebbe un fallimento tecnico. L’avversario è meno abbordabile di quel che sembra. Lo Shakhtar ha motivazioni forti, rappresenta l’Ucraina martoriata dalla guerra e ha quattro punti, frutto dell’1-1 con il Psv Eindhoven e del successo contro l’Aek Atene (3-1). Non ci sarà Lautaro Martinez, ai gol penseranno Marcus Thuram, Pio Esposito e Ange Bonny. Occhio a quest’ultimo, Bonny è salito di livello, è uscito dal guscio della bella promessa, può diventare una punta “spaccante”.

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