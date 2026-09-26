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La partita dell'Italia contro il Belgio finisce tra i fischi dello stadio Olimpico. Per Roberto Mancini, come sottolinea il Mattino, il lavoro da fare in vista dei prossimi impegni è arduo:

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"Certe notti non sono ancora magiche, infatti finisce tra i fischi. Ci vuole tempo, e non si sa nemmeno quanto. La Nazionale di Mancini comincia male, ciò che sorprende di meno è il risultato. Il Belgio ne fa due, potevano essere di più, specie nel primo tempo; l’Italia ha reagito, un po’ qua e un po’ là, con orgoglio, ma con poca lucidità".

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"Perdere ci sta, specialmente in questa fase di ripartenza, ma certi microtraumi possono solo rallentare il processo di crescita, quindi di rinascita".

(Fonte: Il Mattino)