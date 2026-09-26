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L'Italia perde contro il Belgio all'Olimpico e comincia il Mancini-bis con una sconfitta. Questa l'analisi oggi in edicola de La Stampa:

"Pensare di passare dalla depressione del terzo Mondiale mancato all’Italia frizzante immaginata da Mancini nel giro di una partita era un’ideale fragile, ma vederlo frantumarsi così, in un tempo di pura agonia, è l’ennesimo colpo al cuore che l’ormai stremato tifo azzurro non può reggere".

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"Non è questione di dare colpe o di fare processi all’inizio di una gestione che ha diritto a una strada, solo di prendere atto che i lavori in corso ripartono dalla rimozione macerie e fino a che stanno lì, in bella vista, è difficile avere spinta e affetto. Sostegno o partecipazione. Dovranno fare da soli, per la mozione dei sentimenti serviva uno speed dating e non ha funzionato".

(Fonte: La Stampa)