L'attaccante nerazzurro è pronto a prendersi la Nazionale da protagonista dopo la crescita nell'Inter di Chivu

Alessandro De Felice Redattore 2 giugno 2026 (modifica il 2 giugno 2026 | 23:32)

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Esattamente tre anni fa. Inizio giugno 2023, preparazione alle finali di Nations League. L’allora (e forse prossimo) CT Roberto Mancini aveva già visto in Pio Esposito qualità importanti.

“Stiamo vedendo e studiando i giovani da quando ci ha eliminato la Macedonia. Nelle giovanili azzurre abbiamo un centravanti veramente forte, gioca nell’Inter, si chiama Pio, è il più piccolo dei fratelli Esposito. Lui arriverà di sicuro, ma serviranno tempo e partite vere. Per ora segna con la Primavera” fu la frase pronunciata.

Il CT ad interim Baldini se lo gode per la prima volta, dopo che Gattuso lo aveva soffiato alla ‘sua’ Under 21.

“Un anno fa, di questi tempi, se ne cominciava a parlare perché era appena esploso in Serie B con lo Spezia (17 gol in 35 presenze), Simone Inzaghi stava lasciando l’Inter e Chivu meditava di confermarlo - ricorda il Corriere dello Sport -. Senza il Mondiale per Club, un torneo estivo di alto livello, Pio forse sarebbe stato ceduto di nuovo in prestito e non sarebbe entrato nel Club Italia: 48 presenze e 10 gol stagionali con l’Inter, invece, lo hanno consacrato nella prima stagione tra i grandi come partner di Lautaro Martinez e Marcus Thuram”.

Il quotidiano non ha dubbi:

"Pio è il centravanti azzurro del prossimo decennio se pensate che compirà 21 anni soltanto a fine giugno”.

Nel mezzo gli Europei Under 21:

“La prossima estate, se Baldini riuscirà a coinvolgerlo e non ne dubitiamo, potrebbe essere la grande stella dell’Italia Under 21 all’Europeo di categoria in Albania e in Serbia. È ancora in età. Partiremo per vincerlo e per qualificarci alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, dove Donnarumma conta di presentarsi da fuoriquota e portabandiera. Gigio tra i pali e Pio come ariete: due rinforzi così hanno spinto Baldini, senza presunzione, a confessare il sogno di vincere il torneo olimpico”