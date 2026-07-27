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PIRLO

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Dopo il no di Guardiola, Maldini e Leonardo avevano scelto Andrea Pirlo come tecnico della Nazionale italiana. Ora anche la figura di Pirlo è in bilico e con lui anche il futuro di Maldini e Leonardo.

"La Russia può davvero togliergli l’Italia. Il futuro di Andrea Pirlo oggi è più lontano dalla Nazionale e il motivo è il caso esploso sabato sull’opportunità che un global ambassador di una società russa (di scommesse) vada a rappresentare il nostro Paese con un ruolo ad alta visibilità in giro per il mondo. Da febbraio 2022, quando Mosca ha attaccato l’Ucraina, i rapporti tra Italia e Russia sono compromessi e la bufera di dichiarazioni politiche che ha fatto seguito alla scelta di Pirlo come ct è la prova di quanto la questione sia sentita.

Giovanni Malagò ha voluto raccogliere più documenti possibile per comprendere meglio il legame tra il suo quasi ct e Fonbet, colosso russo del betting. Ieri l’avvocato Giancarlo Viglione, legale della Figc e responsabile delle Relazioni istituzionali e dell’ufficio legislativo, ha trascorso la domenica ad analizzare carte. Lo farà anche questa mattina, ma quello che è emerso finora desta più di una perplessità nel presidente federale. Se in un primo momento si parlava di un rapporto diretto tra l’ingaggio di Pirlo come allenatore dello United Fc di Dubai e il suo essere illustre testimonial del betting russo, dall’analisi di contratti e documenti è apparso chiaro che le due cose sono totalmente autonome. Sui tavoli della Figc, oltre a quello tra Pirlo e il suo club, ce n’è un altro sottoscritto dall’allenatore a titolo personale, circostanza che di certo non migliora la sua posizione. La giornata di oggi sarà quella della verità. Raccolti gli ultimi documenti che nel weekend non è stato possibile reperire e chiariti gli ultimi dettagli, Malagò informerà Pirlo sul proprio destino. L’impressione è che difficilmente sarà lui il ct della rifondazione azzurra", spiega La Gazzetta dello Sport.

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