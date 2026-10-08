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Curtis Jones ha sfruttato la sosta nazionali per allenarsi a pieno regime ad Appiano Gentile per farsi trovare pronto al rientro in campionato. Non solo: come riferisce Tuttosport, il centrocampista inglese ha anche avuto l'occasione di vivere meglio la città di Milano:

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"Jones, rimasto a Milano, ha lavorato per farsi trovare pronto alla ripresa: anzitutto ad Appiano Gentile, nella prima settimana concessa libera da Chivu ai suoi giocatori. Ma anche per le vie di una città che deve conoscere e da cui punta a farsi apprezzare parecchio, come già avvenuto sulle rive del fiume Mersey, a casa sua. Ha vissuto la Milano Fashion Week e girato per le vie milanesi, pur senza dare vita a siparietti simpatici come quello che ha visto protagonista Marcus Thuram in monopattino".

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"Un bagno di allenamenti e di milanesità che potrebbe aiutarlo a decollare: stamattina, alla ripresa dei lavori, Chivu rivedrà la squadra - tutta, l’unico dubbio riguarda Lautaro Martinez per i tempi di rientro dal commosso addio dell’Argentina a Lionel Messi, ma anche il capitano sta benone - dopo il riposo concesso nella giornata di ieri, e Jones è per forza di cose uno di quelli che ci si attende più pimpanti, in vista della ripartenza del campionato".

(Fonte: Tuttosport)