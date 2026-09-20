Alla prima da titolare con la maglia dell'Inter, il centrocampista inglese, arrivato in estate dal Liverpool, non ha lasciato il segno
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Non è stata una partita indimenticabile per Curtis Jones, tutt'altro. Alla prima da titolare con la maglia dell'Inter, il centrocampista inglese, arrivato in estate dal Liverpool, non ha lasciato il segno, tanto da 'guadagnarsi' il 5 della Gazzetta in pagella.
Questo il giudizio della rosea:
"La prima da titolare non la racconterà ai nipotini. Non trova posizione e senso alla sua partita. E non ci mette neppure la rabbia che serviva".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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