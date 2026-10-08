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A partire dalla partita contro il Parma, primo impegno dopo la lunga sosta nazionali, l'Inter e Cristian Chivu si attendono molto da Curtis Jones, chiamato a entrare più nel vivo del mondo nerazzurro dopo le prime timide apparizioni. Scrive il Corriere dello Sport:

"Tutto fa pensare, anzitutto, che l’inglese con il Parma sarà titolare: considerarlo un banco di prova sarebbe ingiusto sia per la sua carriera sia per quanto comunque visto finora, ma l’Inter, che l’ha voluto per la sua esperienza - nonostante la giovane età: compirà 26 anni a gennaio - e per le sue qualità complementari rispetto a quelle degli altri centrocampisti (e, perché no, anche per qualche gol: ne ha segnati 22 in 228 apparizioni con i Reds), conta di avere a pieno ritmo la freccia che in estate, con un esborso da 30 milioni di euro più bonus e clausole varie, ha messo nella faretra del proprio allenatore".

"Adesso, del resto, inizia la fase cruciale della stagione, soprattutto in Champions League, dove l’obiettivo delle prossime partite sarà costruire il tesoretto di punti necessario per ambire a migliorare il percorso fatto nella scorsa edizione del torneo. Uno come Jones - era solo aggregato alla prima squadra che vinse la coppa dalle grandi orecchie con Jurgen Klopp nel 2019, senza mai scendere in campo nella sua prima stagione al fianco dei “grandi” - può tornare più che comodo anche nelle notti europee".

(Fonte: Tuttosport)