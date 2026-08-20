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Manca ancora l'ufficialità, ma non sembrano più esserci dubbi: Curtis Jones sarà un nuovo calciatore dell'Inter. Una trattativa lunghissima, che i nerazzurri sono riusciti a chiudere regalando così a Chivu il rinforzo tanto sognato per il centrocampo. Così scrive Libero: "Doveva essere la settimana di Curtis Jones ed è stata la settimana di Curtis Jones. L'Inter porta a casa il suo ultimo obiettivo di mercato al prezzo di 35 milioni, bonus inclusi. Vero che il 25enne inglese era in scadenza di contratto tra un anno e non aveva alcuna intenzione di rinnovare, ma non aveva questa intenzione proprio per il corteggiamento del direttore sportivo dell'Inter, Ausilio, iniziato da almeno un anno. E questo fa la differenza con i giocatori che cercano progetti in cui sentirsi importanti, prima dei contratti, delle commissioni, dei bonus e tutto il resto: fu così per Thuram, tanto per citarne uno noto tra i più recenti, ed è stato così per Jones.

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Ausilio coltiva i giocatori su cui è convinto. Non è l'unico direttore sportivo a farlo, questo è chiaro, ma sono sempre meno quelli che seguono l'antica prassi della coerenza con le proprie idee, senza farsi condizionare da quelle altrui. Li segue, prova a prenderli e, se non ci riesce o se non può, promette di riprovarci in futuro. Non cambia idea perchè il progetto tecnico-tattico-morale nerazzurro è consolidato e non subisce scossoni".