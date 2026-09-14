"Non è mai stata bella, la Juventus, nelle prime tre giornate di campionato. Ma brutta come ieri sera contro il Sassuolo, inconcludente per un bel pezzo e poi sconclusionata e squilibrata tantoda subire due gol in contropiede a difesa scoperta e quindi (giustamente) perdere per piede dell’ex Adzic, era dal finale sciagurato della scorsa stagione che non si vedeva". Il quotidiano La Stampa non è tenero con la squadra di Spalletti che ieri sera ha perso contro i neroverdi all'ultimo minuto.

Il quotidiano tira in ballo proprio l'allenatore: "Il quale, forse, avrebbe necessità di essere un po’ meno filosofo e un po’ più concreto. Proprio come la sua squadra, ormai a metà classifica ein preda alla consueta crisi esistenziale. A forza di fare battaglie di principio, Spalletti non si sta accorgendo che le ruote del carro di Kolo Muani sono sgonfie: il centravanti francesecontinua a essere un assente ingiustificato e non solo per i 50 milioni spesi dalla dirigenza", si legge.

E ce l'ha anche con la società bianconera: "Il mercato che ha portato avanti in estate, con rinforzi raccattati all’ultimo minuto e per adesso inutili. Certo, sarebbe troppo chiedere al “pennellone”Woltemade di fare gol quando di gol ne ha sempre segnati pochissimi, o al malconcio Sarr di mettere una toppa a un centrocampo azzoppato quando il primo a non scoppiare di salute è lui, o al baby Alajbegovic di togliere la Juventus dalle grane, però qualcosa deve succedere per frenare questo andazzo".

(Fonte: La Stampa)