Il tecnico non è al momento a rischio, ma le prossime gare decideranno anche il suo futuro

Andrea Della Sala
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Brutta partenza per la Juve di Spalletti. Dopo il 3-0 in casa con la Lazio si è messa in discussione anche la posizione del tecnico Luciano Spalletti.

"Alla Continassa è stata, l’ultima, una notte di riflessione con i tre gol della Lazio sul tavolo e un indirizzo da dare, alla squadra, a chi ascolta e giudica: si va avanti con il tecnico toscano, sentenza unanime e mai in discussione, ma l’orizzonte temporale perché all’ex ct azzurro vengano condonati nuovi sbagli si è ridotto ulteriormente", scrive La Gazzetta dello Sport.

Spalletti

"Spalletti si è perso la Juventus, per sua stessa ammissione e per ciò che la squadra non fa più vedere da un bel po’. Se l’è persa perché è come se a ogni gara qualcosa facesse compiere un salto all’indietro, l’involuzione è in atto, la classifica lo testimonia come lo testimoniano i numeri: quella di Luciano è la seconda peggior partenza nel dopo ultimo scudetto. Nessuno gioca contro il tecnico, la convinzione dei vertici del club. Nessuna fronda interna, dunque. Ma, intanto, il partito degli scontenti cresce: Zhegrova, fuori dalla lista Uefa, pensava (sperava) di partire titolare con la Lazio; Gatti e Kelly in Europa non hanno fatto una bella figura, complice la disabitudine a stare sotto i riflettori mentre chi ci sta, Bremer e Lucumi, fanno fatica a imporsi; Cambiaso, dentro-fuori, non trova il ritmo di una volta; Koopmeiners non l’ha mai trovato, Conceiçao – che tornerà tra un mese - si arrabbia con se stesso; la possibile virata alla formula del doppio nove e mezzo toglierà spazio alla ricca batteria degli esterni. Si va ancora avanti con Spalletti al timone: il verdetto ai piani alti della Continassa per buona pace di chi, i tifosi, guardano alle mosse di Antonio Conte, mai dimenticato. Una fiducia, quella per Luciano da Certaldo, rinnovata anche dall’America dove si trova l’Ingegnere John Elkann. Ma, come detto, i bonus per l’allenatore bianconero, che non sa più se i suoi ragazzi lo seguono, stavolta, ora sono davvero terminati".

Spalletti

spalletti conferenza el
Screen youtube

"Spalletti si muove sul filo, non potrebbe essere altrimenti. La voglia di rimanere al centro del ring non gli è venuta meno, servono i risultati perché gli venga concesso di rimanerci. L’amministratore delegato di Exor, Elkann, non ha intenzione di rinnegare un rapporto costruito sulla stima e l’empatia reciproca, ma, poi, c’è il campo e la sua legge. Il campo deve raccontare una storia diversa, nuova, positiva", chiude il quotidiano.

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