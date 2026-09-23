Il club bianconero ha accolto la decisione del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium prima del fischio d'inizio della gara con l'Atalanta

Eva A. Provenzano
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Il quotidiano La Stampa commenta la decisione del giudice sportivo che ha inflitto una multa di 10mila euro alla Juve dopo che i suoi sostenitori, alcuni presenti nella Curva bianconera, hanno deciso di dare le spalle al campo durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola.

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"Segnato un nuovo caso che potrà fare giurisprudenza in futuro, l’ammenda è doppia rispetto agli ultimi precedenti: piaccia o no, il metro di valutazione oggi è questo, a pagare sono i club per comportamenti di un numero ristretto di tifosi non controllabili", scrive il quotidiano.

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Nessun ricorso Juve

Il giornale di Torino aggiunge: "La Juventus nel frattempo prende atto della decisione del Giudice Sportivo senza aver mai preso in considerazione l’ipotesi di un eventuale ricorso, ribadendo quanto già comunicato nell’immediato post-partita con cui ha stigmatizzato il comportamento di quella parte della tifoseria organizzata bianconera che ha comportato di per sé un pesantissimo danno di immagine e reputazione a livello internazionale nei confronti del club".

(Fonte: La Stampa)

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