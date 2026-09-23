VIDEO FCIN1908 / Funerali Mazzola, ecco i dirigenti della Juventus Carnevali e Massara

Il quotidiano La Stampa commenta la decisione del giudice sportivo che ha inflitto una multa di 10mila euro alla Juve dopo che i suoi sostenitori, alcuni presenti nella Curva bianconera, hanno deciso di dare le spalle al campo durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola.

"Segnato un nuovo caso che potrà fare giurisprudenza in futuro, l’ammenda è doppia rispetto agli ultimi precedenti: piaccia o no, il metro di valutazione oggi è questo, a pagare sono i club per comportamenti di un numero ristretto di tifosi non controllabili", scrive il quotidiano.

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Nessun ricorso Juve

Il giornale di Torino aggiunge: "La Juventus nel frattempo prende atto della decisione del Giudice Sportivo senza aver mai preso in considerazione l’ipotesi di un eventuale ricorso, ribadendo quanto già comunicato nell’immediato post-partita con cui ha stigmatizzato il comportamento di quella parte della tifoseria organizzata bianconera che ha comportato di per sé un pesantissimo danno di immagine e reputazione a livello internazionale nei confronti del club".

(Fonte: La Stampa)