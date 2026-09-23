Una multa da 10mila euro. Questa la decisione del giudice sportivo rispetto alla contestazione di un gruppo di tifosi della Juve durante il minuto di silenzio imposto su tutti i campi della Serie A per onorare la leggenda Sandro Mazzola. "E’ stato riconosciuto, dopo tutti gli accertamenti del caso, che si è trattato di un gesto deplorevole, ma messo in atto da una minoranza degli ultras, con tutti gli altri sugl spalti a mostrare subito la propria contrarietà", spiega il quotidiano Il Giorno.

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E lo stesso giornale aggiunge che in casa Juve, il caso ha sollevato delle riflessioni: "Il club bianconero ha riflettuto sulla possibilità di applicare il cosiddetto «codice di gradimento», quindi sebandire temporaneamente o definitivamente dall’Allianz Stadium gli autori del gesto, ma non ci sono i presupposti, così come non verrà presentato ricorso alla decisione del giudicesportivo Gerardo Mastrandrea".

(Fonte: QS)