Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così la notizia della multa di 10mila euro comminata dal Giudice Sportivo alla Juventus per il mancato rispetto, da parte di alcuni esponenti della Curva, durante il minuto di silenzio per Mazzola:

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"Dieci euro a testa, tanto è costata la multa a quei mille tifosi della Juventus, che tanto l'ha pagata la Juventus, che si sono girati di spalle durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Cerchiamo di voltare pagina, specifico che da parte mia e da parte di tutti le parole di ferma condanna e vergogna c'erano state anche per altre tifoserie in casi analoghi"

"Quando chiedevo ai tifosi juventini, che in qualche modo hanno difeso quell'atto indecoroso e non rispettoso, cosa avesse fatto Mazzola, sai cosa rispondevano? Aveva dichiarato che dopo che la Juve ha perso la finale di Champions lui era andato con la 500 in giro a strombazzare fino in centro a Milano. Sarà anche vero, l'avrà anche dichiarato ma magari non l'ha neanche fatto. Ma un conto è la rivalità scherzosa, irriverente anche, un altro conto sono le offese: come fa la gente a non capire questa differenza?"