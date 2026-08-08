VIDEO / Gli esuberi dell'Inter: chi li vuole, quanto costano e cosa può succedere

L’Inter si prepara alla sfida di quest’oggi contro la Juventus. Il primo Derby d’Italia della stagione va in scena a Perth, in Australia, con i nerazzurri che si apprestano ad affrontare i bianconeri dopo il pari contro il Milan per 1-1.

Cristian Chivu è pronto a concedere una maglia dal primo minuto a Hakan Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan ai lati.

Il Corriere dello Sport svela le ultime novità di formazione in casa Inter e le possibili scelte del tecnico romeno.

“Davanti, Pio Esposito e Bonny potrebbero fare ancora staffetta, il primo al fianco di Iddrissou e il secondo con uno tra Lavelli e Mosconi, rinviando al test con il Real Betis di Ferragosto a Bari le eventuali prove generali per i due in vista del debutto stagionale in campionato contro il Monza”.

Recuperato Yann Bisseck dopo il colpo alla nuca rimediato da Estupinan e pronto a giocare ancora al centro della difesa se dovesse esserci bisogno di lui.