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Oggi in edicola Repubblica parla anche della situazione difficile in casa FIGC, svelando un incontro tra il numero uno Giovanni Malagò e il Ministro Giorgetti, ma non solo. Si legge sul quotidiano:

"Malagò ha raggiunto il ministro in mattinata, prima delle 11: sul tavolo, Milano Cortina e il dossier Olimpiadi. Ma l’occasione si è trasformata presto nel primo, vero faccia a faccia sul tema del commissariamento: ognuno ha messo sul tavolo le proprie istanze, senza sconti. E per due che non si piacciono, a voler usare un eufemismo, la conclusione è stata persino cordiale. Non si può parlare di aperture: le posizioni restano congestionate".

"Ma dopo mesi di silenzi (i due si sarebbero dovuti incontrare a maggio, in occasione della visita della presidente del Cio Kirsty Coventry, poi l’appuntamento saltò) anche solo metterli allo stesso tavolo è una notizia. E stasera, allo stadio, Malagò sarà seduto accanto all’altro nemico, Abodi. Quasi contestualmente, il presidente dell’Inter Marotta era a palazzo Chigi per un appuntamento con il sottosegretario Mantovano. Non un appuntamento per il futuro della Figc, ma al di là delle smentite, il tema non poteva non finire sul tavolo. Così il calcio prova a ridurre la distanza dalla politica".

(Fonte: La Repubblica)