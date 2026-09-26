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Ancora una brutta figura per l'Italia, che riparte con il Mancini-bis con una sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. La Stampa sottolinea le difficoltà dei calciatori azzurri a rendere al massimo con la maglia della Nazionale:

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"L’azzurro ora è difficile da portare, impossibile che Barella sembri un altro rispetto all’Inter e che ognuno si senta timido e impacciato appena è ora di giocare con la nazionale".

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"Se De Bruyne, che proprio nel nostro campionato mostra il freno dell’età, sembra all’improvviso tornato ai tempi migliori significa che gli azzurri si spaventano quando è ora di giocare".

(Fonte: La Stampa)