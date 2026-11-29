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Anche ieri, l'Inter ha dimostrato di avere un potenziale offensivo enorme. Soprattutto, ora che è tornato Lautaro, la ThuLa è tornata a fare scintille. Chivu ha per le mani un vero arsenale, come scrive il Corriere dello Sport:

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"Il tandem del gol fa di nuovo scintille. La netta vittoria contro il Genoa ha messo in risalto l’accoppiata Lautaro-Thuram, tornata titolare e di nuovo con entrambi gli attaccanti a segno nella stessa partita. Non solo, per l’Inter a fare la differenza è stato il loro affiatamento, l’intesa maturata nel tempo negli ultimi venti metri di campo che ha permesso di archiviare in fretta la pratica Grifone, trascinando tutto il resto della squadra. Un discorso che nel caso potrà essere riaggiornato in pochi giorni, già in occasione del remake contro i rossoblù in programma martedì sera, sempre a San Siro, nella sfida di Coppa Italia".

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"Dopo essere tornato in pompa magna con lo Stoccarda, Lautaro ha riannodato il filo del discorso sbloccando la sfida contro gli uomini di De Rossi, prima che Thuram calasse la doppietta per arrotondare punteggio anche rispetto al rigore trasformato da Sucic. Chivu si ritrova tra le mani un vero e proprio arsenale offensivo e ieri sera si è avuta l’ennesima conferma, con Pio Esposito subentrato all’ora di gioco (al posto del Toro) e in attesa del rientro di Bonny per completare un reparto che garantisce sempre alti rendimenti".

(Fonte: Corriere dello Sport)