Inter-Genoa 4-0: Sucic show da regista! Il voto a Curtis Jones. Diouf e Provedel rilanciano

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Un attaccante di livello mondiale. Non ci sono dubbi, ormai da tempo, sulla caratura internazionale di Lautaro. E oggi si aggiunge una statistica impressione, che pone l'argentino allo stesso livello di Mbappé, al di sopra di tutti gli altri:

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"Di fatto Lautaro, out per 7 partite dopo il ko contro i belgi, non ha segnato solo al suo rientro con l’Atalanta. Ma poi ha ripreso da dove aveva lasciato".

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"Sostituito al 59’ della sfida col Genoa, quando il risultato era già sul 4-0 per i padroni di casa, il ventinovenne risulta oggi il solo attaccante al mondo, con Mbappé, ad aver segnato almeno 5 gol, nelle ultime 9 stagioni, dal 2018/19, in uno dei 5 campionati top europei. E la condizione del “Toro”, un gol ogni 78’ di media sinora, non potrà che migliorare".

(Fonte: Tuttosport)