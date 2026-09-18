Zavorra vietata. Secondo il Giornale perdere la sfida tra Roma e Inter significherebbe, per una delle due, portarsi un fardello lungo tutto la pausa per le Nazionali. Ma Chivu riparte da una certezza, Lautaro Martinez.

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"La Roma non è una delle vittime preferite di Lautaro (4 gol in 16 partite; al Milan per dire ne ha segnati 9 in 21), ma a suo modo gli porta fortuna. È contro i giallorossi, l0 scorso 5 aprile in un 5-2 che valse simbolicamente all'Inter lo scudetto, che Lautaro ha segnato la doppietta con cui è diventato contemporaneamente il terzo marcatore nella storia nerazzurra, superando Boninsegna, nonché il primo calciatore in attività per numero di gol, scavalcando guarda caso proprio Dybala (oggi sono 134 vs 131 per l'interista,con la Joya senza gol ormai da gennaio). E la Roma, peraltro, è anche l'unica big cui il Toro ha segnato nei 2 anni di digiuno contro le squadre più forti del campionato, incantesimo poi rotto lo scorso 5 settembre contro il Napoli, con la doppietta da rimonta, i suoi unici 2 gol della nuova stagione. Col capocannoniere Malen (6 gol) c'è quindi anche la sfida nella sfida: Lautaro ha da difendere non solo lo scudetto, ma anche il titolo di re dei bomber, vinto a maggio con 17 gol contro i 14 dell'olandese, però segnati in mezzo campionato", scrive Il Giornale a proposito del bomber argentino e della sua sfida personale contro i giallorossi.

(Fonte: Il Giornale)