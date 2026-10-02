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Prosegue la lunga sosta per le Nazionali. In casa Inter si lavora in vista della ripresa del campionato, con i nerazzurri che saranno di scena sabato 10 ottobre in casa contro il Parma. Chivu e il suo staff aspettano di riabbracciare i tanti calciatori attualmente in giro per il mondo: chi è destinato a tornare tardissimo sarà Lautaro Martinez, impegnato con l'Argentina.

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Così scrive Il Giorno: "Il capitano nerazzurro sarà difficilmente in campo col Parma, se non in caso di estrema necessità. Il confronto con gli emiliani è previsto alle 18.00 di sabato 10, il "Toro" dovrà fare i numeri per riuscire ad allenarsi giovedì 8 ad Appiano e probabilmente lo farà da solo o con una seduta di scarico".