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Lautaro Martinez fa mille cose preziose in campo, ma senza mai trascurare il gol. E questo vale per l'Inter come per la nazionale argentina, come sottolinea anche il focus proposto dal Corriere dello Sport di questa mattina. Si legge infatti:

Getty Images

"D’ora in avanti avrà inevitabilmente più spazio, ma anche un maggiore carico emotivo: non dovrà fare altro che gestirlo con la stessa maturità e consapevolezza dei suoi mezzi già dimostrata in questi anni in nerazzurro.

Sia nell’Inter che nella nazionale argentina è il terzo marcatore di tutti i tempi. 179 i gol in nerazzurro in 381 presenze, con una media di 0,46 a partita, più alta di Altobelli secondo a 209, meno di Meazza che primeggia con i suoi 284 gol totali e una media di 0,7 a partita. Con la Seleccion 41 gol, come Aguero, in 85 partite. Davanti a lui ci sono Batistuta a 55 e poi proprio Messi a 125. Non manca il margine, né il tempo per migliorare entrambe le classifiche".