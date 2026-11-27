A Lautaro sono bastati pochi minuti contro lo Stoccarda per ritrovare il gol. Il capitano nerazzurro si è confermato il vero motore della squadra rispondendo presente nel momento più complicato con i tedeschi che premevano per trovare il pareggio, invece è arrivata l'incornata del Toro. Un gol dei suoi, un mix di eleganza e potenza. Come sottolinea Tuttosport, giocare con Lautaro è come partire dall’1-0.

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"Sono bastati cinque minuti a San Siro per ricordare quanto valga l’attaccante di cui, nell'ultimo mese e mezzo, si è paradossalmente parlato meno nell'attacco dell'Inter. Lautaro Martinez è tornato, 43 giorni dopo l'ultima marcatura con il Club Brugge, e l'ha fatto a modo suo: il Toro ha messo il timbro sul successo con lo Stoccarda. A proposito, l’ingresso con la formazione tedesca in Champions League ha anche evidenziato l’ottimo feeling con il centravanti italiano, che nelle ultime settimane si è preso la luce della ribalta ed è ormai molto più che un terzo incomodo nella luna di miele perenne della Thula".

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"L’impressione è che il più penalizzato dal ritorno di Lautaro possa essere proprio il francese, per quanto dei tre sia l’unico in grado di assicurare una certa profondità alla manovra offensiva dell’Inter. La convivenza tra il Toro e Pio è interessante anche per la disponibilità dell’argentino a giocare lontano dall’area di rigore. Al netto dei discorsi di natura tattica, Chivu ha ritrovato il suo capitano nel momento in cui più di un giocatore di esperienza sta faticando a dare continuità alle proprie prestazioni e a trasmettere determinati messaggi".

(Tuttosport)