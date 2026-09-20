Una partita da campione e da capitano vero. Fuoriclasse con i piedi e con la mentalità, Lautaro Martinez

Marco Macca
daniele fcinter

VIDEO FCIN1908 / All'Olimpico finisce in parità: Inter ancora sotto di due gol, Lautaro riacchiappa la Roma

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Una partita da campione e da capitano vero. Fuoriclasse con i piedi e con la mentalità, Lautaro Martinez.

lautaro corsa roma inter
Getty Images

La Gazzetta lo elegge migliore in campo dell'Inter nel big match contro la Roma e gli assegna 8 in pagella, con questo giudizio:

lautaro inter sguardo (1)
Getty Images

"Due carezze per Mazzola. Come col Napoli, ha preso l'Inter per le orecchie e l'ha tirata su dal baratro. Da bomber di razza".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

lautaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti