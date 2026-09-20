Una partita da campione e da capitano vero. Fuoriclasse con i piedi e con la mentalità, Lautaro Martinez
VIDEO FCIN1908 / All'Olimpico finisce in parità: Inter ancora sotto di due gol, Lautaro riacchiappa la Roma
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Una partita da campione e da capitano vero. Fuoriclasse con i piedi e con la mentalità, Lautaro Martinez.
La Gazzetta lo elegge migliore in campo dell'Inter nel big match contro la Roma e gli assegna 8 in pagella, con questo giudizio:
"Due carezze per Mazzola. Come col Napoli, ha preso l'Inter per le orecchie e l'ha tirata su dal baratro. Da bomber di razza".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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