Oggi a Montecarlo, alle 18, l'urna provvederà a sistemare i vari accoppiamenti per le squadre impegnate in Champions League come l'Inter
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Arriverà oggi pomeriggio il primo passaggio formale della prossima edizione di Champions League. A Montecarlo, alle 18, l'urna provvederà a sistemare i vari accoppiamenti per tutte le squadre coinvolte. Anche l'Inter attende di conoscere quali saranno le sue avversarie. Ne parla l'edizione odierna di Libero:
"Allegri torna nella competizione pur avendone mancato la qualificazione lo scorso anno con il Milan. Lo fa con il Napoli che l'ha messo alla guida di una squadra reduce da una disastrosa annata europea con Conte: obiettivo minimo superare la prima fase.
L'Inter a sua volta deve rifarsi dall'uscita ai sedicesimi contro il Bodo/Glimt, che si è riqualificato tramite i playoff: le prime dichiarazioni dei nerazzurri hanno già chiarito le serie intenzioni in Europа. La Roma torna in Champions dopo sette anni (l'ultima finì agli ottavi, annata 2018/19, contro il Porto, eliminazione che costò la panchina a Di Francesco), Gasperini dopo un solo anno".
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