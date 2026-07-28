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John Stones è il primo rinforzo per la difesa dell'Inter della prossima stagione. Il difensore inglese arriva in nerazzurro a parametro zero, in attesa di capire anche cosa accadrà su Romero e Pavard, per un possibile ulteriore incastro. Libero in edicola stamattina torna sui termini dell'operazione intanto conclusa da Piero Ausilio:

"L'Inter ha piazzato il colpo in difesa. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con John Stones (32 anni). Il difensore inglese ha accettato un contratto biennale a circa 4 milioni netti a stagione. I nerazzurri avevano avviato i contatti per il calciatore (reduce dal terzo posto al Mondiale con la nazionale inglese) e rimasto svincolato dopo la sua esperienza decennale al Manchester City, e hanno così anticipato la concorrenza di alcuni club di Premier, ma anche della Juventus".