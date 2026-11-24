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L'edizione odierna di Libero parla della fase difensiva dell'Inter, che ha mostrato altre crepe a Bergamo contro l'Atalanta. Questa l'analisi del quotidiano:

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"L’Inter ha la nona difesa del campionato con 17 reti subite in 12 gare: inammissibile per una squadra che punta al vertice. Compensa con un ottimo attacco da 32 gol, secondo solo alla Roma, ma appellarsi alla produzione offensiva è una scommessa al buio, un all-in pokeristico".

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"Sono tanti i gol subiti e sono tante le partite in cui l’Inter incassa almeno tre reti: quest’anno è già capitato quattro volte (contro Udinese, Bruges, Milan e Atalanta) su 16, il 25% delle gare giocate. Lo scorso annoèsuccesso6 voltesu54match, l’11%. Con Inzaghi nel 2021/22 e nel 2023/24 solo in un’occasione, mentre nelle altre due annate è capitato 7 volte su un totale di 57 o 54 gare".

(Fonte: Libero)