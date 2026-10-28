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L'Inter di Cristian Chivu è arrivata ieri sera a Venezia dove questo pomeriggio affronterà la squadra di Davide Nicola. Sarà importante rispondere alla Lazio che intanto ha battuto il Sassuolo ed è sola al primo posto, ma non solo. Spiega infatti l'edizione odierna di Libero:

Getty Images

"L’Inter fa visita al Venezia (ore 18.30, diretta Sky e Dazn) con un imperativo: evitare distrazioni prima del derby. Chivu prepara un ampio turnover contro la squadra di Nicola, capace di battere il Napoli prima del ko col Genoa. In attacco spazio a Esposito e Bonny, con Thuram verso un turno di riposo.

Provedel dovrebbe essere confermato tra i pali, mentre in difesa Bastoni può tornare centrale, con Bisseck favorito su Akanji e Carlos Augusto sul centrosinistra. Sulle fasce Diouf e Dimarco, in mediana Zielinski, Barella e Sucic. Attenzione però ad Aleksandar Stankovic, che insidia il polacco e potrebbe vivere una sfida speciale contro il fratello Filip, portiere dei lagunari. Le rotazioni serviranno a gestire le energie, ma l’Inter non può permettersi passi falsi: la qualità della rosa impone di fare risultato anche con tante novità. Prima del derby, vietato abbassare la guardia".