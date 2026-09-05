VIDEO FCIN1908 / Sneijder: “Inter, se batti Napoli e Real messaggio a tutti. Ausilio e Chivu..."

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Ancora poche ore al calcio d'inizio di Inter-Napoli. Sulle due squadre si sofferma l'edizione odierna di Libero con un focus che riguarda anche gli aspetti extracampo:

Il grande incrocio del Meazza di oggi alle 18 tra Inter e Napoli rappresenta la plastica rappresentazione di due modelli societari e gestionali opposti. Da un lato l'Inter, una macchina capacissima di accrescere costantemente il valore del proprio organico; dall'altro un Napoli che, dopo aver toccato il vertice del calcio italiano meno di due anni fa, ha subito un riposizionamento strutturale.

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I numeri certificano la spaccatura. L'Inter mantiene la leadership incontrastata in Italia con una rosa il cui valore si attesta sui 730 milioni di euro (+3,6%, dati Transfertmarkt), frutto di una politica di sostenibilità e valorizzazione continua. Il Napoli, al contrario, soffre un netto arretramento: scivolato dal 2º al 7° posto per valore complessivo del parco giocatori, oggi la rosa azzurra si attesta su 432 milioni (-5,3%). Il club partenopeo, reduce dalla convulsa gestione di Antonio Conte, si ritrova incastrato in un organico dall'età media avanzata, con ingaggi elevati e una svalutazione patrimoniale costante.