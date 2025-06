Questa notte alle ore 3 (diretta su Dazn, differita domani sera su Italia 1 alle 21), l’Inter farà il suo esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey, in quella che sarà la prima panchina nerazzurra per Cristian Chivu, chiamato a guidare la squadra dopo la sconfitta in Champions League.

Come sottolineato da Libero, l’interesse attorno alla sfida è alto, non solo per il debutto del tecnico, ma anche per i possibili ricavi della competizione: 21,6 milioni di euro per la sola partecipazione, 1,8 milioni per ogni vittoria, circa 1 milione per ogni pareggio. Superare le varie fasi può far lievitare i guadagni fino a 37 milioni per la squadra vincitrice.