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Non è l'Italia del 2021, non è l'Italia che cinque anni fa divenne campione d'Europa. E si vede. Come scrive Libero, Roberto Mancini deve rapidamente calarsi nella nuova realtà azzurra per uscire da questo periodo difficile:

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"La speranza è che il ct Mancini capisca che questa Nazionale non è quella del 2021 Non ha Jorginho e Verratti che si impongono a centrocampo, non ha Bonucci e Chiellini che difendono forte e danno spessore e personalità, non ha le ali che allora erano all'apice dello splendore, e non può replicare quel gioco di palleggio stretto".

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"Deve giocare in un altro modo, di intensità e riaggressione, come riesce a fare nei primi venti minuti della ripresa (...). Il ct Mancini e la squadra devono lavorare - e tanto - in un clima di sfiducia. Di già".

(Fonte: Libero)