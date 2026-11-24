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Nonostante l'arrivo di giocatori importanti, quello dell'Inter non è stato un mercato estivo (almeno fin qui) azzeccato in pieno. Ne ha parlato Libero oggi in edicola:

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"Spicca Akanji in netta difficoltà rispetto all’anno scorso, sia sul piano tecnico sia nel passo verso la leadership a cui è statochiamato, ma anche Pavard e Bastoni vanno sotto l’intensità minima nei duelli in area, mentre Bisseck ha giocato a Rotterdam ma è stato in panchina contro Como e Atalanta. E poi c’è Stones- o meglio, non c’è Stones. Nemmeno Carlos Augusto con la sua velocità nei primimetri, le grandiletture difensive e la capacità di andare a contrasto riesce acompensare. D’altronde uno su sei è troppo poco. La difesa non è autonoma e regge solo quando tutta la fase difensiva lavora bene".

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"Mancano difensori puri, capaci di marcare l’uomo con intensità e mestiere come facevano Acerbi e De Vrij, le cui partenze forse sono state sottovalutate e di certo non rimpiazzate da interpreti simili".

(Fonte: Libero)