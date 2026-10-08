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L'Inter sul futuro ha tolto ogni dubbio e ha deciso di provarci davvero. A confermarlo, ancora una volta, sono stati i rappresentanti nerazzurri presenti ieri al Premio Gentlemen: Zielinski, Dimarco e Marotta. La squadra di Chivu è pronta a fare un tentativo serio per vincere la Champions League e, magari, portare a casa un altro Triplete dopo quello del 2010. Scrive il Corriere dello Sport:

"Dallo spogliatoio dell’Inter è da settimane ormai che arriva una voce che si avverte forte e chiara. Perché da anni ormai in casa nerazzurra sono abituati a non nascondersi sugli obiettivi stagionali e, dopo aver portato a casa scudetto e Coppa Italia, i nerazzurri non hanno di certo paura ad alzare ulteriormente l’asticella. «Noi abbiamo questo sogno: vincere la Champions League, è il massimo. Non è semplice, lo sappiamo, ma ce la metteremo tutta», ha detto Piotr Zielinski, che ieri a Milano ha ricevuto il Premio Gentleman FairPlay (...)".

"Zielinski è ormai un leader del gruppo interista e parla da tale: «Vogliamo dimostrare la nostra qualità in Europa, ne abbiamo tanta. Abbiamo una squadra molto forte, quindi si può arrivare fino in fondo». Sulla stessa lunghezza d’onda, tra l’alto, si era attestato anche Manuel Akanji dopo l’ultimo impegno con la Svizzera ai microfoni di Mediaset: «Non firmo per vincere solo Scudetto e Coppa Italia come l’anno scorso, voglio vincere tutto»".

(Fonte: Corriere dello Sport)