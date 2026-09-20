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Ancora una volta, l'Inter si è ritrovata costretta a rimontare due gol iniziali di svantaggio. Questa volta, a trascinarla è stato Lautaro Martinez. Questa l'analisi della Gazzetta:

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"A un certo punto bisogna metterci la faccia: Josep Martinez lo ha fatto, letteralmente e fisicamente, respingendo con la mascella lo schizzo del 3-1 pitturato da Malen. Era un segnale del destino, uno spoiler degli eventi successivi: il portiere più friabile del momento che si riveste di granito evitando il tracollo. E così l’Inter, che già si era risvegliata dopo l’intervallo, ha rimediato di nuovo al doppio handicap di partenza: senza vincere come contro Napoli e Udinese ma senza nemmeno perdere come a Madrid".

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"Merito pure dell’altro Martinez, Lautaro, che spesso gioca più da 10 che da 9 ma quando si tratta di sistemare le cose in area di rigore non ha niente da imparare da nessuno. E se il primo tempo è stato “da cancellare”, come afferma il capitano con comprensibile severità, il secondo ha lasciato persino qualche rimpianto per il ribaltamento non completato. Però averla scampata nello scontro diretto con la Roma all’Olimpico non è male, ecco".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)