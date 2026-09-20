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Nonostante il primo tempo da dimenticare, l'Inter, anche contro la Roma all'Olimpico, è entrata in campo con un'idea di gioco ben precisa. La riassume la Gazzetta dello Sport:

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"Dai primi palloni scagliati vero la ThuLa s’intuisce l’idea dominante: giocare alle spalle della linea difensiva giallorossa, sempre alta e aggressiva. Un rischio calcolato da Gasp, anche a costo di pagare caro. Ma c’è una novità: Leonardo Balerdi. Uno così che presidia lo spazio alle spalle e, se qualcuno fugge, lo recupera come Beep-Beep, il Gasp non ce l’ha mai avuto. Uno che ha una carica agonistica argentina, temprata nei peggiori bar di Marsiglia".

"Bracca Thuram, lotta a spallate, lo insegue anche nella sua metà campo. Se l’Inter lancia lungo, la Roma gioca corto, non cambia le sue abitudini davanti ai campioni. Tesse, sposta uomini in massa e al 6’ passa. Molina cambia gioco per Dybala e va a raccogliere l’arcobaleno della Joya. Sponda per Koné che sentenzia in area. Un imperioso Dybala sfiora due volte il raddoppio che sarebbe stato meritato".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)