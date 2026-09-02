Riccardo Trevisani, in un articolo per Il Giornale, ha parlato delle prime due giornate del campionato soffermandosi su alcuni episodi che hanno dimostrato la rivoluzione voluta da Orsato. Il designatore ha sostituito Rocchi dopo quanto accaduto con l'inchiesta del Tribunale di Milano finita con una richiesta di archiviazione.

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"Da un estremo all'altro con tante novità, alcune riuscite come l'aumento del tempo effettivo, il combattere le interruzioni e il tentativo di rendere il calcio più divertente, moderno e meno pesante. Si vede un tentativo apprezzabile di cambiare e portare un'aria nuova. Siamo passati dal consulto Var per qualsiasi sciocchezza, all'assenza di Var perenne. Due giornate, venti partite, nessuna on field review e zero calci di rigore concessi. L'arbitro al centro e il Var a supporto solo in emergenza. Un salto indietro di dieci anni. Aiuterà a crescere arbitri meno titubanti e speranzosi di un aiuto dall'alto. Ma in queste prime due giornate, ci sono stati casi che avrebbero avuto bisogno di un urlo da Lissone e ricordare che nel calcio non ci sono interpretazioni, ma un regolamento chiaro in cui i contatti sono ammessi, ma i falli no", spiega il giornalista.

Cita il caso di De Bruyne in Genoa-Napoli e il mani di Vlasic in Torino-Milan per la prima giornata e nella seconda il disastro "in tre atti" di Collu in Fiorentina-Frosinone. "Silenzio totale da Lissone. La linea è chiara e condivisibile. Urge però ricordarsi che nel calcio non ci sono interpretazioni, ma un regolamento chiaro in cui i contatti sono ammessi, ma i falli no. E spingere da dietro chi hapreso posizione ed è in possesso del pallone, si trova nel regolamento del giuoco del calcio alla regola 12 «falli e scorrettezze». Il ridimensionamento dello sfrenato Var di Rocchi era, oltreché giusto, necessario. Ora sta a Orsato trovare un equilibrio per evitare il far west. Ed una nuova rivoluzione", sottolinea Trevisani.

(Fonte: Il Giornale)