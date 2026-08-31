Ancora una volta l'esterno brasiliano dell'Inter non è riuscito a incidere
VIDEO / Luis Henrique in esclusiva a Fcinter1908: "Sarà anno diverso! Ok a sinistra"
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Titolare a sorpresa contro il Cagliari, Luis Henrique ancora una volta non è riuscito a incidere. Repubblica pone un interrogativo all'Inter: "Chivu dovrà lavorare sulla messa a punto: la tenuta di Dimarco, in sofferenza nel finale, la preparazione di Akanji, ancora in difficoltà nel tenere avversari veloci, e l'inadeguatezza di Luis Henrique. Se il mercato non lo porterà lontano da San Siro, bisognerà chiedergli molto di più".
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