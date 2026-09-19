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Manca sempre meno al calcio di inizio di Roma-Inter. Ancora qualche dubbio di formazione per Cristian Chivu, come scrive Tuttosport: "L'Inter affronterà la Roma ancora con Pepo Martinez tra i pali. Nonostante le ultime incertezze, Chivu punterà ancora sullo spagnolo, fresco di convocazione in nazionale, dove sarà il terzo portiere. Piuttosto il tecnico romeno coltiva altri dubbi. Il primo riguarda chi far partire sulla fascia destra tra Diouf e Luis Henrique. Il francese – che fa parte della rosa dei "Blues" per queste partite di Nations, mentre Thuram è stato lasciato a casa – potrebbe subire il sorpasso all'ultima curva da parte del brasiliano, più abile difensivamente per contrastare Wesley.

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Il secondo ballottaggio, nel ruolo di mezzala sinistra, vede Jones (non convocato dall'Inghilterra), favorito su Mkhitaryan e Sucic. Infine a sinistra le ottime prestazioni di Carlos Augusto non sono passate inosservate e non è scontato giochi Dimarco dal 1'. In difesa Bisseck (tra i 44 giocatori chiamati dalla Germania), Akanji e Bastoni. Zielinski play, Barella è insostituibile. Davanti la ThuLa".