Giovanni Malagò ottiene l’appoggio dell’undicesimo club di Serie A. È il Parma che, unendosi a Roma, Bologna, Napoli, Lecce, Fiorentina, Monza, Genoa, Udinese, Torino e Frosinone, permette all'attuale commissario della FIGC di ottenere la maggioranza necessaria a confermarsi come il candidato della Lega Serie A. La maggioranza dei club ha deciso di confermare la linea intrapresa quattro mesi fa quando è stato dato pieno appoggio all'ex presidente del Coni.

Serie A spaccata sul candidato alla presidenza della FIGC

Il Parma si è così unito "al blocco delle proprietà americane, tutte favorevoli all’attuale commissario Figc escluse le due milanesi. Lunedì è in programma l’incontro, rinviato ieri, tra Ezio Simonelli (Serie A), Paolo Bedin (Serie B), Matteo Marani (Lega Pro) e Giancarlo Abete (Dilettanti). Chi non si è ancora schierato osserva perplesso. È lo stesso problema sollevato da Abete prima delle elezioni di giugno, quando venne sconfitto da Malagò. Il presidente della Lnd non aveva approvato la fuga in avanti per Malagò da parte della Serie A, guidata da Marotta e De Laurentiis, appoggiata da calciatori e allenatori senza una consultazione più ampia. A maggior ragione non convince il metodo utilizzato per spingere Galliani. La stessa procedura e quasi gli stessi soggetti che hanno scaricato Malagò per sostenere l’ex ad del Milan: ancora Marotta con Aic e Aiac, che hanno accelerato dopo la divisione della Serie A per non lasciare Galliani senza supporto. Con l’aggravante della Lega principale spaccata mentre in primavera era unita", spiega il quotidiano La Stampa.

(Fonte: La Stampa)