"L’attaccante del Cagliari Daniel Maldini è stato coinvolto in un incidente stradale a Milano. Il 24enne che guidava una delle due automobili, è risultato positivo all'alcol test: 0,91 g/l alla prima prova e di 0,89 g/l a quella successiva. La patente gli è stata ritirata ed è scattata anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza perché il valore è sopra al limite degli 0,5 g/l. La situazione per il calciatore nel giro della Nazionale potrebbe aggravarsi perché anche il pre test per l'assunzione di sostanze stupefacenti a cui è stato sottoposto dalla Polizia locale che è intervenuto sul luog dell'incidente ha dato un responso a lui non favorevole".

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Lo scrive anche il quotidiano La Stampa spiegando che se gli esami tossicologici confermeranno il dato, potrebbero esserci conseguenze da un punto di vista sportivo. Questo scrive il giornale torinese: "Si attende la conferma dagli esami tossicologici del sangue effettuati in ospedale dove è stato accompagnato insieme ai suoi amici. In questo caso si potrebbero aprire profili anche sul piano della giustizia sportiva in tema di doping".

Il giocatore non avrebbe dato la precedenza all'altra auto sulla quale viaggiava una coppia di giovani. L'auto è stata colpita ed è finita su un'altra macchina parcheggiata. Nessun trauma grave per chi era a bordo della macchina insieme al giocatore e nessuna conseguenza seria per chi era a bordo della Golf colpita. Tutti sono stati dimessi.

"Il nome di Daniel, cresciuto nelle giovanili del Milan prima di vestire le maglie di Spezia, Empoli, Monza, Atalanta e Lazio, è gia comparso nell’inchiesta sul presunto giro di prostituzione legato alle cene e serate in discoteche organizzate dalla Ma.De Milano. Come altri colleghi Maldini, con qualche imbarazzo, aveva spiegato: «Sì, andavamo a quelle feste, andavamo a letto con quelle ragazze ma non le pagavamo»", conclude il giornale.

(Fonte: La Stampa)